POL-PDLD: Erneute Sachbeschädigung am Schulzentrum in Bad Bergzabern

Landau (ots) - Über Passanten wurde am Morgen des 21.06.2025 eine Ente in hilfloser Lage gemeldet. Das Tier war am Gebäude der Rheinpfalz in der Ostbahnstraße an ein Fenster im zweiten Obergeschoss geflogen und war anschließend zwischen der Scheibe und einem davor befindlichen Metallgitter stecken geblieben. Die Ente konnte sich noch bewegen, hatte jedoch nicht genug Platz um seine Flügel auszubreiten und wieder davonzufliegen. Die Freiwillige Feuerwehr Landau konnte ...

