Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Neuwied (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 12.12.2024 um 16:38 Uhr in der Wikingerstraße in 56567 Neuwied ein schmales Paket aus dem Briefkasten der Geschädigten. Die Tat wurde durch eine angebrachte Türkamera aufgezeichnet. Wer kann Hinweise zur Identität des Mannes geben?

Fotos des Täters sind im Fahndungsportal unter folgendem Link einsehbar: https://s.rlp.de/MUAdAOf

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten, diese unter der 0261-10353162 oder der 0261-10353161 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell