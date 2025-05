Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf- Flaschenwurf in der Koblenzer Innenstadt

Koblenz (ots)

Am 12.05.2025, kam es gegen 17:00 Uhr, in der Löhrstraße in Koblenz, zu einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem alkoholisierten Mann. Als Folge warf der alkoholisierte Mann Bierflaschen nach den Jugendlichen und verfehlte diese nur knapp. Durch weitere Passanten konnte das Geschehen ebenfalls beobachtet werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 1 in Verbindung zu setzen. Telefon: 0261-92156-300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell