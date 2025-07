Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Kriminalpolizei ermittelt gegen 27-Jährigen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Dienstag (29.07.2025) gegen einen 27-Jährigen, nachdem dieser im Verdacht steht, in Pleidelsheim einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben.

Der Mann betrat gegen 18.00 Uhr trotz bestehenden Hausverbots einen Supermarkt in der Marbacher Straße. Auf die Aufforderung einer Mitarbeiterin hin, den Markt zu verlassen, reagierte der 27-Jährige nicht. Stattdessen packte er mehrere Getränkeflaschen in seinen Rucksack und versuchte, das Geschäft zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Ein noch unbekannter Mann versuchte die Tatverdächtigen aufzuhalten, wobei ein Gerangel entstand, bei dem der Rucksack zu Boden fiel. Der Zeuge griff nach dem Rucksack, während der 27-Jährige versuchte, diesen wieder an sich zu reißen. Als dieser Versuch misslang, stieg der Tatverdächtige auf seinen E-Scooter auf und fuhr davon.

Beim Eintreffen der Polizei war der unbekannte Zeuge nicht mehr vor Ort, sodass noch nicht geklärt ist, ob dieser bei dem Vorfall verletzt wurde.

Zeugen, insbesondere der Mann, der versuchte den 27-Jährigen zu stoppen, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

