POL-LB: Hessigheim: Unfall auf der Landesstraße 1115

Ludwigsburg (ots) - Mit zwei aggressiven Männern bekamen es am Montag (28.07.2025) sowohl Mitarbeiter der Deutschen Bahn als auch Polizeibeamte des Polizeireviers Marbach am Neckar zu tun. Die Bahnmitarbeiter führten gegen 21.00 Uhr in einer S-Bahn Kontrollen durch und stießen dabei auf einen 32- und einen 26-Jährigen, die in der ersten Klasse saßen. Während der ...

