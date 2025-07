Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht in der Dresdener Straße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montag (28.07.2025) zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf einem Parkplatz nahe einer Bankfiliale in der Dresdener Straße in Sindelfingen ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mercedes, hinterließ einen Sachschaden von rund 5.000 Euro und machte sich anschließend davon. An dem Mercedes konnten helle Lackantragungen festgestellt werden, die von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürften. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

