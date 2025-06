Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung an der Eberthalle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag (31.05.2025) auf Sonntag (01.06.2025), gegen 2 Uhr, gerieten auf dem Außengelände an der Eberthalle mehrere Personen zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen die Personen aufeinander ein und ein 20-Jähriger wurde durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Ein 19-Jähriger wurde durch Schläge am Kopf verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Umständen und den Hintergründen der Auseinandersetzungen aufgenommen. Da der genaue Hergang des Streits und das mögliche Motiv bislang unklar sind, suchen wir Zeugen.

Haben Sie etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963 - 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell