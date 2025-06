Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (01.06.2025), gegen 18 Uhr, sprach ein Unbekannter in der Friedelsheimer Straße eine Seniorin an. Der Mann stellte sich dicht neben die Frau und erkundigte sich nach dem Weg zur Hauptstraße. Nachdem die Frau ihm den Weg erklärte, stieg der Unbekannte in einen grauen VW Golf und fuhr davon. Kurze Zeit später bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse und ihres Hausschlüssels. Beides befand sich in ihrem Rollator. Den Unbekannten beschrieb die Geschädigte als 30-35 Jahre alt, schwarzhaarig und schlank.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell