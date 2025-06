POL-PPRP: Bedrohung im Schwimmbad - Zeugen gesucht

Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag (31.05.2025) auf Sonntag (01.06.2025) brachen Unbekannte die Balkontür einer Wohnung im Ginsterweg in Speyer auf. Sie durchwühlten Teile der Wohnung und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pia ...

mehr