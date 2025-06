Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtaschendiebstahl zum Nachteil einer 91-Jährigen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 31.05.2025 gegen 11:45 Uhr, wurde eine 91-Jährige Ludwigshafenerin in der Maximilianstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen. Unter einem Vorwand lenkte dieser die Frau ab. Im Rahmen des Gesprächs entwendete der Täter die Handtasche der Frau, welche sich am Griff ihres Rollators befand. Der Mann flüchtete schlussendlich in einem PKW und entkam unerkannt. Der Täter wird beschrieben als ca. 1,85-1,90m groß, kräftig und bekleidet mit Jeans und T-Shirt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell