Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung, Gefährliche Körperverletzung und Widerstand

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 30.05.2025 gegen 23:45 Uhr, wurden Polizeikräfte in die Ludwigshafener Innenstadt beordert, nachdem es dort zu diversen Straftaten durch einen 20 und einen 22-Jährigen gekommen war. Nach derzeitigem Stand bedrohten die Beschuldigten zunächst in der Bismarckstraße eine Angestellte einer Bar mit einem Teppichmesser. Später wurde ein 19-Jähriger im Bereich der Wredestraße von Selbigen angegangen. Dieser konnte flüchten, erlitt jedoch eine Schnittwunde. Durch die eintreffenden Polizeikräfte konnten die beiden Beschuldigten nach fußläufiger Verfolgung gestellt werden. Diese leisteten bei der Festnahme massiven Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Beide Beschuldigten standen vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, weshalb jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Mehrere Strafanzeigen gegen die beiden Beschuldigten wurden aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Telefon: 0621 963-24150 E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

