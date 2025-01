Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Jugendliche zündeln im Supermarkt

Velen (ots)

Tatort: Velen-Ramsdorf, An der Gräfte;

Tatzeit: 03.01.2025, 14.40 Uhr;

Waren in einem Supermarkt angezündet haben zwei bislang unbekannte Jugendliche in Velen-Ramsdorf. Am Freitagnachmittag wurden die beiden Jungen in einem Supermarkt an der Straße An der Gräfte dabei beobachtet, wie sie in einem Regal die Verpackung von Gebäck in Brand setzten. Ein weiterer Zeuge bemerkte die Flammen und löschte den Brand mit einer Flasche Wasser. Ein größerer Schaden wurde dadurch verhindert. Die beiden Jungen flüchteten in unbekannte Richtung. Sie wurden wie folgt beschrieben: Etwa 16 Jahre alt und dunkle Haare. Einer der beiden trug eine Jacke der Marke Gucci.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zur Identität der Jungen geben können. Diese nimmt die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell