POL-PPRP: Motorradfahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen - Edigheim (ots) - Am 30.05.2025, zwischen 10:35 Uhr bis 10:40 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW VW UP! auf dem Friedhofparkplatz im Ostring 167 in 67069 Ludwigshafen am Rhein OT Edigheim. Durch einen bislang unbekannten Täter wurde eine Seitenscheibe beschädigt und der Geldbeutel entwendet, welcher wiederum durch einen Zeugen in einem nahegelegenen Altkleidercontainer aufgefunden werden konnte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen ...

mehr