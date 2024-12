Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (477/2024) Giftköder in Bovenden und Grone? - Hundehalterinnen erstatten Anzeige bei der Polizei, bislang keine Hinweise auf Verursacher

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Grone, Söseweg und Bovenden, Südring Mittwoch, 13. November 2024, gegen 16.30 Uhr bzw. Montag, 25. November 2024, gegen 15.30 Uhr

GÖTTINGEN/BOVENDEN (jk) - Haben Unbekannte im Göttinger Stadtteil Grone und in Bovenden im vergangenen Monat Giftköder ausgelegt? Diese Frage beschäftigt derzeit die Polizei Göttingen.

Eine Hundehalterin meldete zunächst am Nachmittag des 13. November eine größere Menge mutmaßlichen Rattengiftes, das auf einer Verkehrsinsel in Höhe der Bushaltestelle Söseweg auf dem Boden sowie unter den Bäumen verstreut war. Der Hund der Frau fraß davon, erlitt aber dank tierärztlicher Versorgung keine ersten gesundheitlichen Schäden. Wer die Substanz dort verteilt hat, ist unbekannt. Die Polizei Göttingen sucht Zeugen und bittet diese, sich zu melden.

Knapp zwei Wochen später, am Nachmittag des 25. November, fraß der Hund einer Halterin aus Bovenden im Südring mutmaßlich vergiftetes Trockenfutter, auf das das Tier in einem Gebüsch in Höhe der Tennisplätze gestoßen war. Der Hund erbrach sich wenig später und musste von einem Tierarzt behandelt werden. Das unbekannte Futter lag nach Angaben der Hundebesitzerin auf einem großen Haufen im Bereich der Kindertagesstätte / Fußweg zu den Tennisplätzen. Auch in diesem Fall ist noch unbekannt, wie die Substanz dorthin kam.

Die Polizei Göttingen bittet Zeugen oder andere Personen, die sachdienliche Hinweise zu beiden Ermittlungen geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell