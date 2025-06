POL-PPRP: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Samstag, den 31.05.2025 gegen 11:45 Uhr, wurde eine 91-Jährige Ludwigshafenerin in der Maximilianstraße durch einen unbekannten Mann angesprochen. Unter einem Vorwand lenkte dieser die Frau ab. Im Rahmen des Gesprächs entwendete der Täter die Handtasche der Frau, welche sich am Griff ihres Rollators befand. Der Mann flüchtete schlussendlich in einem PKW und entkam unerkannt. Der Täter wird ...

