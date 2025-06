Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Radfahrerin durch Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag (01.06.2025), gegen 13:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Leiniger Straße/Königsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Diese befuhr den Fahrradweg der Leininger Straße in Richtung Maudacher Straße und beabsichtige, nach links in die Königsbacher Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines 43-jährigen Autofahrers, der in gleicher Richtung fuhr. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten, woraufhin die Fahrradfahrerin stürzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro.

