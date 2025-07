Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (29.07.2025), gegen 17.10 Uhr in der Aldinger Straße in Kornwestheim ereignete. Eine 31-jährige VW-Lenkerin fuhr in Richtung Innenstadt, während ein 37 Jahre alter Mercedes-Fahrer von der Bundesstraße 27 aus Richtung Stuttgart kommend nach links in die Aldinger Straße abbiegen wollte. Mutmaßlich, da beide Beteiligten davon ausgingen, Grün zu haben, kollidierten der VW und der Mercedes im Einmündungsbereich miteinander. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu den Ampelphasen zum Unfallzeitpunkt, werden gebeten, sich unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Kornwestheim in Verbindung zu setzen.

