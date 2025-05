Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallbeteiligter gesucht

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Kreisstraße 34;

Unfallzeit: 24.05.2025, 14.55 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen ist es am Samstagmittag in Gescher. Ein Autofahrer war gegen 14.55 Uhr auf der K34 in Richtung Gescher unterwegs. In Höhe eines Wirtschaftsweges, der zu den Häusern Büren 11 bis 15 führt, fuhr ein Pkw in die K34 ein und kollidierte mit dem Autofahrer, der bereits auf der Straße unterwegs war. Bei dem einfahrenden Fahrzeug handelt es sich um einen grauen oder silbernen Kleinwagen. Am Steuer saß war ein Mann mit grauen Haaren. Dieser setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt in Fahrtrichtung Gescher fort. Die Polizei sucht Zeugen und bittet den Autofahrer, sich zu melden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell