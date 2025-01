Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 08.01.2025: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrerin

Peine (ots)

Am Morgen des 08.01. gegen 07:15 Uhr kam eine 74-jährige Frau von der K6 zwischen Eddesse und Edemissen ab. Die Frau verlor aufgrund unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte nach links von der Fahrbahn. Dort kollidierte sie mit einem Baum, so dass das Auto schlussendlich auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden und anschließend per Rettungshubschrauber in die MHH eingeliefert werden. Die Straße musste während der Rettungsmaßnahmen bis etwa 09:00 Uhr vollgesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell