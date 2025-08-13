LPI-J: Gleich mehrfach erwischt
Jena (ots)
Während einer Fußstreife am Abend des vergangenen Dienstags in der Jenaer Innenstadt stellten die Beamten eine alkoholisierte Minderjährige fest, die eine Flasche Schnaps und Tabak bei sich führte. Auf Nachfrage gab sie reumütig an, dass sie die Sachen aus zwei verschiedenen Märkten gestohlen hatte. Die Rauschmittel wurden sichergestellt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Im Anschluss ist die Jugendliche an ihre Eltern übergeben worden.
