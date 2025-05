Polizeipräsidium Ulm

Glimpflich endete am Montag ein Unfall in Biberach mit einem zehnjährigen Radfahrer.

Wie die Polizei mitteilt, war der Junge kurz vor 8 Uhr auf dem Gehweg in der Laupertshauser Straße unterwegs. Er fuhr mit seinem Kinderfahrrad. Eine 40-Jährige war mit ihrem BMW Mini unterwegs. Die Autofahrerin fuhr auf Höhe der Fußgängerfurt in Richtung Laupertshausen. Zu diesem Zeitpunkt radelte der Junge bei ausgeschalteter Ampel über die Fußgängerfurt und stieß in die rechte Seite des vorbeifahrenden Mini. In der weiteren Folge stürzte das Kind auf die Straße und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Der Junge wurde an die Mutter übergeben. Die kümmerte sich um ihren Sohn und das Fahrrad. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 500 Euro. Am Fahrrad entstand wohl kein Schaden.

