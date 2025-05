Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Betrunken vom Fahrrad gestürzt

Am Sonntag war ein 32-Jähriger bei Giengen nicht mehr fahrtauglich.

Ulm

Kurz vor 15 Uhr war der 32-Jährige in der Hossenriedstraße unterwegs. Der Radler stürzte von seinem Fahrrad und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Hierbei verletzte sich der Radfahrer schwer. Bei der Unfallaufnahme stellte das Polizeirevier Giengen fest, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Mit etwa 1,5 Promille war der Radler unterwegs. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 32-Jährige musste im Krankenhaus zudem eine Blutprobe abgeben.

Hinweis von der Polizei: Laut Gesetz ist es zwar erlaubt bis 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Das passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen hier die Strafen auch sehr hoch aus. Fahrradfahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann dieser stark beeinträchtigt sein. Betrunkene Radfahrer können dann gefährlich stürzen oder anders verunfallen. In Vergangenheit kam es immer wieder so zu schweren Verletzungen. Die Polizei rät, ausschließlich nüchtern Fahrrad zu fahren, das sichere Fahren mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss wird oft unterschätzt und dann ist es meist zu spät.

