Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - LKW-Auflieger gerät in Brand

Am Sonntag löste ein Grill einen Brand in Merklingen aus.

Ulm (ots)

Ein 60-jähriger LKW-Fahrer rastete in der Nellinger Straße in Merklingen. Gegen 22.30 Uhr wollte er auf seinem Gasgrill etwas grillen. Der Volvo-Fahrer schlief währenddessen ein. Der Grill entzündete den Auflieger des LKWs. Dieser fing das Brennen an. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch weitere LKW-Fahrer gelöscht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand entstand an der LKW-Plane ein größeres Brandloch. Dem Fahrer wurde durch das Polizeirevier Ehingen die Weiterfahrt untersagt. Auf den Fahrer kommt außerdem eine Strafanzeige zu.

