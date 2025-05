Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - PKW gegen Straßenbahn

Am Samstag wendete eine 36-Jährige unerlaubt und kollidierte dabei mit einer Straßenbahn in Ulm.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Söflinger Straße. Die 36-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr aus Richtung Söflingen in Richtung Theodor-Heuss-Platz. Kurz vor dem Theodor-Heuss-Platz wendete sie mit ihrem Auto wohl aufgrund einer Baustelle, um wieder in die andere Richtung zu fahren. Hierbei übersah sie die Straßenbahn und kollidiere mit dieser. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Unfall auf und schätzt den Schaden am Auto und der Straßenbahn auf je etwa 10.000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg das Unfallfahrzeug.

