POL-UL: (BC) Riedlingen - Gegen Straßenlaterne gefahren und abgehauen

Nach einem Unfall am Samstagabend in Riedlingen machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Der Unfall ereignete sich um 22.30 Uhr, so ein Zeuge gegenüber der Polizei. Ein Unbekannter raste wohl mit aufheulendem Motor die Hofstraße entlang und stieß gegen einen Laternenmast. Wie das geschah, konnte der Zeuge nicht sehen. Der Mitteiler hörte aber den lauten Schlag von seinem Grundstück aus. Als der Mann nachschaute, sah er eine dunklen Pkw Kombi in Richtung Vehringerstraße davonrasen. Zurück blieb ein Schaden an der Laterne von mehreren hundert Euro und Fahrzeugteile des Verursachers. Die wurden gesichert und geben den Ermittlern womöglich Hinweise auf ein Verursacherfahrzeug. Die Ermittlungen des Polizeireviers Riedlingen (Tel. 07371/9380) dauern an.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

