POL-UL: (GP) Uhingen - Gullideckel aus Schacht gehoben

Für eine gefährliche Situation sorgten Unbekannte am Samstag in Holzhausen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete den herausgehobenen Gullideckel am Ortsausgang Holzhausen in Richtung Wangen auf Höhe des dortigen Blitzers. Dieser lag nebem dem Schacht auf der Straße. Die Polizei entdeckte weitere Beschädigungen. So wurden mehrere Leitpfosten entfernt und ein Verkehrsschild wurde wohl mit großem Kraftaufwand abgebrochen. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Vandalen beobachtet haben.

+++++++ 0951158 (BK)

