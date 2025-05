Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es in Heidenheim zu einem Unfall mit etwa 10.000 Euro Schaden.

Der Unfall ereignete sich um 13 Uhr in der Brenzstraße. Ein 23-jähriger Porsche-Fahrer fuhr von der Marienstraße über die Kreuzung in die Grabenstraße. Zeitglich befuhr ein VW-Fahrer die Brenzstraße in Richtung Sontheim. Im Kreuzungsbereich kam es zwischen den zwei Fahrzeugen zum Zusammenstoß. Der VW des 60-jährigen wurde durch den Aufprall gedreht und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Der VW blieb fahrbereit. Ein Abschleppdienst barg den Porsche. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrer gaben an, dass sie bei Grünlicht über die Kreuzung gefahren seien. Das Polizeireiver Heidenheim hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidenheim unter Tel. 07321/322432 in Verbindung zu setzen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über die Grabenstraße umgeleitet.

