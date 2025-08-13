PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrmanöver endet in Unfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Petersberg: Im Gewebegebiet von Petersberg wollte am frühen Mittwochmorgen, kurz nach Mitternacht, ein junger Autofahrer seinen Freunden zeigen was er kann. Mit einem Kleinwagen samt seinen drei Mitfahrern versuchte er auf der unbelebten Straße einen Drift hinzulegen. Nachdem er die Handbremse zog, rutschte das Fahrzeug von der Straße und prallte gegen einen großen Stein. Infolge dessen überschlug sich der Pkw, kam wieder auf den Rädern auf und rollte rückwärts gegen einen Zaun. Die vier Insassen, die im Alter von 17 bis 23 Jahren sind, kamen allesamt mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser. Gegen den 19-jährigen Führerschein-Neuling ist ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie des Körperverletzungsdeliktes eingeleitet worden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena

