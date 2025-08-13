LPI-J: Unter Drogeneinfluss gefahren
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Für ihr verfehltes Verhalten verantworten muss sich nun eine 35-jährige Autofahrerin. Diese ist am Dienstagabend von den Polizisten in der Königshofener Straße angehalten und kontrolliert worden. Dabei verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv, sodass die Anordnung einer Blutentnahme folgte. Sie erwartet nun eine empfindliche Geldstrafe und ein Fahrverbot. Die Weiterfahrt ist ihr sogleich vor Ort untersagt worden.
