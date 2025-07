Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Jugendliche beschädigen Schaufensterscheiben

Pirmasens (ots)

Am 27.07.2025, gegen 01:20 Uhr, wurde auf hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass in der Ringstraße in Pirmasens gerade Schaufensterscheiben eingeworfen wurden. Vor Ort konnten drei beschädigte Schaufensterscheiben festgestellt werden. Ein Stein und ein Stück einer Marmorplatte konnten ebenfalls vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Ein weiterer Zeuge teilte mit, dass er zwei Jugendliche bei der Tatausführung beobachtet hätte. Ein Nahbereichsfahndung war erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pips

