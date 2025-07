Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Dreiste Unfallflucht mit Hinweisen auf den Verursacher

Eppenbrunn (ots)

Am 26.07.2025, kurz nach 16:00 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Mann aus Hannover mit seinem PKW die K5 bei Eppenbrunn/Ranschbrunnerhof. Im Fahrzeug befand sich noch seine Ehefrau. In einer Linkskurve kam ihnen ein PKW entgegen, der seinerseits die Kurve schnitt. Es kam zur Berührung beider Außenspiegel. Der 66-jährige drehte und kehrte zur Unfallstelle zurück. Dabei konnte er noch den Unfallverursacher entdecken, der Fahrzeugteile aufsammelte und von der Unfallstelle wegfuhr. Es liegen mehrere Hinweise zur Person und zum silberfarbenen Fahrzeug des Unfallverursachers vor. Zudem soll auch noch ein weiteres Fahrzeug mit einem namentlich bislang unbekannten Zeugen an der Unfallstelle angehalten haben, der Hinweise zum Verursacher geben könnte. Offensichtlich wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite des flüchtigen Fahrzeuges beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631-36915199 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell