Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Fahren unter Alkoholeinfluss

Polizei Pirmasens (ots)

Am 25.07.2025, gegen 16:00 Uhr, wurde in der Neugasse in Pirmasens ein VW Fox und dessen 46-jähriger Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,22 Promille. Außerdem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutprobe wurde entnommen; ein Strafverfahren gegen den Fahrer wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Gegen die Halterin wird ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pips

