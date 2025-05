POL-BO: Fußgänger (14) bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Bochum (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer (46) ist es am Dienstag, 13. Mai, auf der Wasserstraße in Bochum-Weitmar gekommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 46-jährige Radfahrer aus Bochum gegen 14.30 Uhr auf dem Fahrradweg in Richtung Hattinger Straße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 424 von einem entgegenkommenden Pkw einer 72-jährigen Bochumerin erfasst wurde. ...

