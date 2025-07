Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsalarm bei der TBG ausgelöst

Pirmasens OT Fehrbach (ots)

Am 26.07.2025, gegen 07:00 Uhr, wurde von einer Sicherheitsfirma mitgeteilt, dass bei der Fa. Betonwerke TBG am Staffelberg ein Einbruchsalarm ausgelöst wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Alarm durch einen Kunden ausgelöst wurde. Er hatte bei der Firma, die zu diesem Zeitpunkt noch geschlossen hatte, vermutlich etwas stärker an der Eingangstür gerüttelt, was dann den Alarm auslöste. Bei der Überprüfung des 27-jährigen Moldauers stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Aufenthaltsermittlungen bestanden. Bei der Überprüfung der mitgeführten Dokumente ergaben sich starke Zweifel an der Echtheit des Führerscheins. Er wies insgesamt 10 Fälschungsmerkmale auf. Der ebenfalls mitgeführte Reisepass war offensichtlich echt. Da der 27-jährige mit einem Pritschenwagen gekommen war, wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gefertigt. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt. Gegen den Halter wird ebenfalls wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell