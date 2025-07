Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden

Pirmasens (ots)

Am 26.07.2025, gegen 11:00 Uhr, befuhr ein 52-jähriger mit seinem Audi A4 die Burgstraße in Pirmasens in Richtung Darmstädter Straße. Aus der Darmstädter Straße näherte sich ein Fiat Scudo, der mit drei Personen besetzt war. Der 52-jährige missachtete die Vorfahrt des Fahrzeuges auf der Darmstädter Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, bei dem ein Insasse des Fiat leichtverletzt verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 13.000 Euro. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell