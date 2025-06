Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Räuberischer Diebstahl in Tankstelle

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstag gegen 20.40 Uhr kam es in dem Verkaufsraum einer Tankstelle an der Neukirchener Straße zu einem Diebstahl.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat zur Tatzeit eine männliche Person den Verkaufsraum der Tankstelle, als sich der allein im Objekt befindliche Mitarbeiter in einem Nebenraum befand.

Ein Zeuge beobachtete, wie der Täter sich zur Kasse begab, Geld heraus nahm und zu Fuß flüchtete.

Zwei weitere Zeugen beobachteten die Flucht von der gegenüberliegenden Straßenseite und folgten den Täter mit ihrem Pkw.

Als dieser bemerkte, dass er verfolgt wird, begab er sich zum Fahrzeug der Zeugen und bedrohte beide mit einem Messer. Er forderte sie an der Ehrenmalstraße auf, wegzufahren. Die Zeugen beobachteten im Anschluss, wie der Täter in Richtung Dorsterfeldstraße rannte.

Im Rahmen der Fahndung ermittelten die eingesetzten Polizeibeamten einen 18-jährigen Mann aus Neukirchen-Vluyn als Tatverdächtigen.

Sie brachten ihn zur Polizeiwache Süd in Moers. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

DF

