Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto aufgebrochen

Weimar (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde auf einem Hinterhof der Nordstraße bei einem Pkw VW die Seitenscheibe eingeschlagen. Genutzt wurde dafür eine Gehwegplatte, wodurch erheblicher Schaden in geschätzter Höhe von 7000 Euro an der Fahrertür entstand. Aus dem Inneren wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Allerdings wurden Gegenstände im Fahrzeug gefunden, die nicht der Halterin gehören. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

