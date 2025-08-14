PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußstreife im Paulinenpark

Apolda (ots)

Aufgrund der Vielzahl von Graffitischmierereien im Paulinenpark führten die Beamten der Polizei Apolda Fußstreifen im dortigen Bereich durch. Es wurden insgesamt acht Personen einer Kontrolle unterzogen. Zwei Strafanzeigen wegen Verstoß Waffengesetz (a) und Konsumcannabisgesetz (b) wurden erstattet. (a)Verstoß Waffengesetz Im Rahmen der gestrigen Fußstreife in der Bahnhofstraße in Apolda, führten die Beamten eine Kontrolle bei einem 26-jährigen E-Scooter-Fahrer durch. In seiner Tragetasche wurde ein Faustmesser festgestellt. Der Besitz solch einer Waffe ist verboten und sie wurde beschlagnahmt. Der 26-Jährige bekommt eine Anzeige wegen Verstoß Waffengesetz. (b)Verstoß Konsumcannabisgesetz Im Rahmen der Fußstreife konnte an der Ackerwand in Apolda ein weiterer Verstoß festgestellt werden. Die Beamten kontrollierten den Rucksack eines 19-jährigen Apoldaer und fanden 52 Gramm Marihuana. Das Marihuana und ein Joint wurden beschlagnahmt und eine Anzeige Verstoß Konsumcannabisgesetz gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

