Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Altöl auf Kleintraktor und Gartenhaus verteilt - wer hat etwas gesehen?

Barth (ots)

Am heutigen Montag, dem 14. April 2025 wurde der Polizei in Barth gegen 07:30 Uhr eine Sachbeschädigung auf dem Gelände eines Supermarktes im Gewerbegebiet am Mastweg gemeldet.

Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurde das Schloss des Altölsammelcontainers offenbar gewaltsam geöffnet. Das darin befindliche Altöl und Farbe wurde augenscheinlich auf dem Boden, einem Kleintraktor und einem Gartenhaus verteilt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer relevante Angaben zum Sachverhalt machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell