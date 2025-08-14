Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strohballen angezündet

Jena (ots)

Am Mittwochabend meldeten mehrere Bewohner ein Feuer auf einem Feld zwischen Jena und Porstendorf. Feuerwehr und Polizei eilten sofort vor Ort und stellten knapp 40 brennende Strohballen fest. Während die Feuerwehr mit dem Löschangriff begonnen hatte, erfolgte eine Warnmeldung an umliegende Anwohner, aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Den ersten Ermittlungen zu Folge sollen sich in dem Bereich zuvor vier Jugendliche aufgehalten haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Aus diesem Grund ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Dem geschädigten Agrarunternehmen ist ein Schaden von über 1.600 Euro entstanden.

