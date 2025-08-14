PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strohballen angezündet

Jena (ots)

Am Mittwochabend meldeten mehrere Bewohner ein Feuer auf einem Feld zwischen Jena und Porstendorf. Feuerwehr und Polizei eilten sofort vor Ort und stellten knapp 40 brennende Strohballen fest. Während die Feuerwehr mit dem Löschangriff begonnen hatte, erfolgte eine Warnmeldung an umliegende Anwohner, aufgrund der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach etwa einer Stunde war das Feuer gelöscht. Den ersten Ermittlungen zu Folge sollen sich in dem Bereich zuvor vier Jugendliche aufgehalten haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Aus diesem Grund ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen Brandstiftung. Dem geschädigten Agrarunternehmen ist ein Schaden von über 1.600 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 10:45

    LPI-J: Schulterrempler und Steinewerfer gesucht

    Jena (ots) - Eine Frau lief am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr die Wildenbruchstraße entlang, als ihr ein Mann entgegenkam und sie plötzlich und heftig anrempelte. Anschließend nahm er mehrere größere Steine auf und warf diese in ihre Richtung. Ohne sie damit zu treffen, verschwand der Unbekannte dann und konnte durch die Beamten nicht mehr festgestellt werden. Warum es zu der Handlung gekommen ist, muss nun ermittelt ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:31

    LPI-J: Diebesgut bei Kontrolle entdeckt

    Apolda (ots) - Bei einer weiteren Personenkontrolle, am gestrigen Mittwoch in der Bahnhofstraße in Apolda, wurden drei Personen und ihre Fahrräder kontrolliert. Bei der Überprüfung eines der Fahrräder wurde anhand der Rahmennummer festgestellt das dieses zur Fahndung ausgeschrieben ist. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der Besitzer darüber informiert, dass sein Fahrrad wieder aufgefunden wurde. Rückfragen bitte ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 09:30

    LPI-J: Fußstreife im Paulinenpark

    Apolda (ots) - Aufgrund der Vielzahl von Graffitischmierereien im Paulinenpark führten die Beamten der Polizei Apolda Fußstreifen im dortigen Bereich durch. Es wurden insgesamt acht Personen einer Kontrolle unterzogen. Zwei Strafanzeigen wegen Verstoß Waffengesetz (a) und Konsumcannabisgesetz (b) wurden erstattet. (a)Verstoß Waffengesetz Im Rahmen der gestrigen Fußstreife in der Bahnhofstraße in Apolda, führten die Beamten eine Kontrolle bei einem 26-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren