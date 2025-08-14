PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schulterrempler und Steinewerfer gesucht

Jena (ots)

Eine Frau lief am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr die Wildenbruchstraße entlang, als ihr ein Mann entgegenkam und sie plötzlich und heftig anrempelte. Anschließend nahm er mehrere größere Steine auf und warf diese in ihre Richtung. Ohne sie damit zu treffen, verschwand der Unbekannte dann und konnte durch die Beamten nicht mehr festgestellt werden. Warum es zu der Handlung gekommen ist, muss nun ermittelt werden. Beschrieben wird der Aggressor mit 40 bis 45 Jahren, einer Größe von 160 - 170 cm und einer dünnen Gestalt. Er hatte braune Haare und eine blasse Hautfarbe. Markant waren seine großen, leicht herausstehenden Augen. Bei sich trug er nur einen Rucksack. Wer Hinweise zur Person oder dem Ereignis geben kann, wird gebeten, dies der Polizei in Jena mitzuteilen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0209723/2025).

Landespolizeiinspektion Jena
