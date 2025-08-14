LPI-J: Laube aufgebrochen
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Crossen a. d. Elster: Unbekannte bereicherten sich kriminell mit Küchengeräten aus einer Gartenlaube. Im Tatzeitraum der letzten zwei Wochen drangen sie gewaltsam in einen Garten am Schloßberg ein und trugen das Beutegut fort. Dem Eigentümer ist dadurch ein Schaden von über 500 Euro entstanden. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl.
