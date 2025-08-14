Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überholmanöver endet im Frontalcrash

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ruttersdorf-Lotschen: Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmittag ein 21-jähriger Motorradfahrer. Dieser war von Ruttersdorf kommend in Richtung Stadtroda unterwegs. Während seiner Fahrt überholte der junge Mann einen Pkw und scherte hinter einem Lkw wieder ein. Nach einer Kuppe, kurz vor dem Abzweig Lotschen, setzte er erneut zum Überholmanöver an, übersah hierbei jedoch einen entgegenkommenden Dacia. In der Folge kam es zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall auf der Frontscheibe wurde der 21-Jährige einige Meter durch die Luft geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch die 73-jährige Fahrerin des Dacia wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Landesstraße musste für knapp zwei Stunden teils komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell