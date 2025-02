Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Frau versucht nach Ladendiebstahl zu flüchten

Enzkreis (ots)

Eine 33-jährige mutmaßliche Täterin griff nach einem Diebstahl zum Messer.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Dienstagabend, kurz vor 21 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Wiernsheimer Straße zu einem Diebstahl von mehreren Flaschen Alkohol im Wert von rund 130 Euro. Nachdem die Frau an der Kasse angesprochen wurde, ergriff sie zunächst zu Fuß die Flucht. Ein Mitarbeiter konnte diese nach wenigen Metern einholen und forderte sie auf, stehen zu bleiben. Dem kam sie nach, hielt jedoch ein Messer in der Hand, um mutmaßlich ihre Flucht fortsetzen zu können. Kurze Zeit später beruhigte sich die gesamte Situation, so dass auch das Diebesgut herausgegeben wurde. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der nacheilende Mitarbeiter blieb unverletzt.

Regina Wolfinger, Pressestelle

