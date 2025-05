LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis und betrunken

Tüttleben / LK Gotha (ots) - Am Samstag gegen 20:30 Uhr befuhr ein Pkw VW Golf die B7 aus Richtung Erfurt kommend und wollte in Tüttleben nach links abbiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 20jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam am rechten Fahrbahnrand auf dem Feld zum Liegen. Die zufällig zum Unfall gekommene Polizeistreife stellte in der weiteren Folge fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. ...

mehr