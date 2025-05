Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beifahrerin verletzt

Tüttleben / LK Gotha (ots)

Am Samstag gegen 20:30 Uhr befuhr ein Pkw VW Golf die B7 aus Richtung Erfurt kommend und wollte in Tüttleben nach links abbiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 20jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam am rechten Fahrbahnrand auf dem Feld zum Liegen. Die zufällig zum Unfall gekommene Polizeistreife stellte in der weiteren Folge fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beifahrerin im Golf wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 EUR. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (ri)

