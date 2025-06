Polizei Münster

POL-MS: Blitzeinbruch in Werkzeuggeschäft am Willy-Brandt-Weg - Diebe flüchten mit beschädigtem Fahrzeug

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag (15.6.) auf Montag (16.6.) gegen 02.00 Uhr in ein Werkzeug-Geschäft am Willy-Brandt-Weg eingebrochen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren die Täter mit einem Transporter rückwärts mit voller Wucht in die Eingangstür des Geschäfts gefahren, um sich Zu-tritt zu verschaffen. Innerhalb kürzester Zeit verluden die Unbekannten 30 hochwertige Maschinen und ergriffen anschließend mit dem beschädigten Fahrzeug die Flucht. Die durch ein Sicherheitsunternehmen alarmierte Polizei traf nur wenige Minuten nach der Alarmierung ein. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen. Bei dem Transporter könnte es sich nach aktuellem Stand der Ermittlungen um einen Ford Transit gehandelt haben.

Die Polizei Münster fragt: Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag im Umfeld des Willy-Brandt-Weges verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist ein Transporter in diesem Bereich aufgefallen? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer (0251) 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell