Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Raub am Kanal - 32-Jähriger setzt Taschenmesser ein - Die Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Nachdem ein 32-jähriger Mann aus Münster und ein weiterer unbekannter Täter am frühen Samstagmorgen (14.06., 06:15 Uhr) am Kanal auf Höhe der Schillerbrücke versucht haben, einen 31-jährigen Mann zu berauben, bittet die Polizei um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 31-jährige Ascheberger gemeinsam mit seiner 47-jährigen Begleiterin aus Laer am Kanal spazieren. Auf Höhe der Schillerbrücke griffen zwei Männer unvermittelt an und versuchten, die Armbanduhr des 31-Jährigen an sich zu bringen. Der 32-jährige Beschuldigte setzte dabei ein Taschenmesser ein und fügte dem Mann aus Ascheberg leichte Verletzungen zu. Die Frau aus Laer trug ebenfalls eine leichte Verletzung davon. Der 32-Jährige flüchtete anschließend mit dem unbekannten zweiten Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gelang es Polizisten, den 32-jährigen Tatverdächtigen, dessen Staatsangehörigkeit bislang ungeklärt ist, an der Wolbecker Straße/ Ecke Hohenzollernring zu stellen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. In einer Beetanlage an der Wolbecker Straße fanden Polizeibeamte zudem das mutmaßlich als Tatwaffe eingesetzte Taschenmesser und stellten es sicher. Ein Rettungswagen brachte den verletzten 31-Jährigen ins Krankenhaus.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen unter der Rufnummer (0251) 275-0 um Hinweise zu dem zweiten Täter. Möglicherweise soll dieser rote Kleidung getragen haben.

