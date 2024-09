Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Radfahrern am Morgen

Jena (ots)

Der Montagmorgen startete für zwei Radfahrer in Jena mit einem Verkehrsunfall. Kurz vor 07:30 Uhr querte ein 51-jähriger Radfahrer die Ampelkreuzung vom Eisenbahndamm kommend in Richtung Am Anger. Dies bemerkte ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda, welcher von der Straße Am Anger kommend nach links auf die Wiesenstraße einbog, zu spät. Durch eine Gefahrenbremsung konnte der Zweiradfahrer einen Zusammenstoß zwar vermeiden, kam jedoch zu Fall und wurde hierdurch leicht verletzt. Kurz nach 8 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Unfall an der Kreuzung Fischergasse. Ein 53-jähgriger Radfahrer querte die Knebelstraße bei Lichtzeichen Grün. Ein aus Richtung Vor dem Neutor kommender 75-Jähriger mit seinem Pkw VW wollte an der Kreuzung nach rechts auf die Stadtrodaer Straße auffahren. Trotz Lichtzeichen Rot überfuhr dieser die Radfahr- und Fußgängerfurt und kollidierte hier mit dem Radfahrer. Dieser musste infolge dessen leicht verletzt in ein Krankhaus gebracht werden. Der Pkw indes war, aufgrund einer geborstenen Frontscheibe, nicht mehr fahrbereit.

