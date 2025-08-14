Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebin gestellt

Weimar (ots)

Einem Mitarbeiter eines Supermarktes in Weimar West fiel gestern Morgen eine Frau auf, die sich für sein Dafürhalten auffällig verhielt. Schnell erfuhr er auch warum. Er konnte beobachten, wie sie sich mehrere Produkte in ihre Manteltasche steckte und anschließend den Markt ohne die Waren zu bezahlen verlassen wollte. Dies konnte verhindert werden. Die Polizei wurde hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass die 41-jährige Diebin Haushaltsartikel und Lebensmittel im Wert von etwa 20,- Euro versucht hatte zu entwenden. Das einzige was sie aber letztlich bekam - eine Anzeige und ein Hausverbot seitens des Supermarktes.

